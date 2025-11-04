Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,71

48,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінімальний рівень за 10 років: частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 25%

гривні
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася. / Depositphotos

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку скорочення. Станом на 1 жовтня 2025 року показник сягнув мінімального за останнє десятиліття рівня – 25%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Це значне досягнення, оскільки частка NPL знизилася на 5,3 відсоткових пункти (в.п.) порівняно з початком року, і на 1,6 в.п. нижче показника березня 2022 року. У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів у портфелі банків сягнув близько 20%, а частка NPL зросла до 39,1%. Із середини 2023 року розпочалося її поступове скорочення.

Що вплинуло?

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Додатково зменшенню частки NPL сприяло їхнє списання.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, досягнувши 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

NPL у розрізі клієнтів та банків

Скорочення частки NPL зафіксовано як для населення, так і для бізнесу:

  • фізичні особи — частка NPL знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%; 
  • бізнес — частка NPL знизилася на 6,5 в. п. до 32,5%.

Позитивна динаміка охопила всі групи банків:

  • у приватних українських банках частка NPL скоротилася до 9,3%; 
  • у банках з іноземним капіталом – до 7,5%; 
  • у державних банках – до 36,8%.

Реальний показник NPL

За даними НБУ, якщо не враховувати старі кредити державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015–2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк"), реальна частка NPL станом на 01 жовтня 2025 року становить:

  • у державних банках 19,5%; 
  • загалом у банківській системі 14,3%.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року становила 25,3%. 

Автор:
Тетяна Ковальчук