Мінімальний рівень за 10 років: частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 25%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України продовжує демонструвати стійку позитивну динаміку скорочення. Станом на 1 жовтня 2025 року показник сягнув мінімального за останнє десятиліття рівня – 25%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Це значне досягнення, оскільки частка NPL знизилася на 5,3 відсоткових пункти (в.п.) порівняно з початком року, і на 1,6 в.п. нижче показника березня 2022 року. У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів у портфелі банків сягнув близько 20%, а частка NPL зросла до 39,1%. Із середини 2023 року розпочалося її поступове скорочення.

Що вплинуло?

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Додатково зменшенню частки NPL сприяло їхнє списання.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, досягнувши 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

NPL у розрізі клієнтів та банків

Скорочення частки NPL зафіксовано як для населення, так і для бізнесу:

фізичні особи — частка NPL знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%;

бізнес — частка NPL знизилася на 6,5 в. п. до 32,5%.

Позитивна динаміка охопила всі групи банків:

у приватних українських банках частка NPL скоротилася до 9,3%;

у банках з іноземним капіталом – до 7,5%;

у державних банках – до 36,8%.

Реальний показник NPL

За даними НБУ, якщо не враховувати старі кредити державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015–2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк"), реальна частка NPL станом на 01 жовтня 2025 року становить:

у державних банках — 19,5%;

19,5%; загалом у банківській системі — 14,3%.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року становила 25,3%.