Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,39

+0,17

EUR

49,86

+0,20

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 23,9%: що вплинуло на зменшення NPL

гривні
У жовтні на пенсійні виплати спрямовано 68,5 млрд гривень. / Shutterstock

Станом на 1 грудня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 23,9%, що на 6,4 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.  Без урахування кредитів старих боргів державних банків та боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк", ця частка є суттєво нижчою. Обсяг нових позик зріс майже на 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, визначальним чинником скорочення частки NPL у січні – листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів кращої якості.

Так, за даними регулятора, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 256,8 млрд грн, або на 19,8% до 1,56 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 21,4 млрд грн, або на 5,4%.

Частка NPL фізичних осіб за 11 місяців 2025 року знизилася на 2 відсоткових пункти до 12,5%, а бізнесу – на 8,1 відсоткових пунктів до 30,9%. Частка непрацюючих кредитів, виданих органам держвлади та місцевого самоврядування, на початок грудня склала 0,24%.

Довідково

Частка непрацюючих кредитів (NPL - Non-Performing Loans) — це відсоток кредитів у банківському портфелі, які є проблемними, тобто за ними є значна прострочка платежів (зазвичай понад 90 днів) або є ознаки неможливості їх погашення, що є ключовим індикатором якості активів банку та стану фінансової системи загалом. Високий NPL свідчить про ризики для банків, уповільнює кредитування та економічне зростання.

Нагадаємо, станом на жовтень частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 25%. Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.

Автор:
Тетяна Ковальчук