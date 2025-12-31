Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 23,9%: що вплинуло на зменшення NPL

Станом на 1 грудня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 23,9%, що на 6,4 відсоткових пункти менше, ніж на початку року. Без урахування кредитів старих боргів державних банків та боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк", ця частка є суттєво нижчою. Обсяг нових позик зріс майже на 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, визначальним чинником скорочення частки NPL у січні – листопаді 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів кращої якості.

Так, за даними регулятора, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 256,8 млрд грн, або на 19,8% до 1,56 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився за цей період на 21,4 млрд грн, або на 5,4%.

Частка NPL фізичних осіб за 11 місяців 2025 року знизилася на 2 відсоткових пункти до 12,5%, а бізнесу – на 8,1 відсоткових пунктів до 30,9%. Частка непрацюючих кредитів, виданих органам держвлади та місцевого самоврядування, на початок грудня склала 0,24%.

Довідково

Частка непрацюючих кредитів (NPL - Non-Performing Loans) — це відсоток кредитів у банківському портфелі, які є проблемними, тобто за ними є значна прострочка платежів (зазвичай понад 90 днів) або є ознаки неможливості їх погашення, що є ключовим індикатором якості активів банку та стану фінансової системи загалом. Високий NPL свідчить про ризики для банків, уповільнює кредитування та економічне зростання.

Нагадаємо, станом на жовтень частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 25%. Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.