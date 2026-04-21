Бізнес і населення беруть більше кредитів - НБУ

В Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення. За даними НБУ, у березні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 32% у річному вимірі, а кредитування населення -на 36%.

Кредити в Україні зростають

У регуляторі наголошують, що для коректної оцінки динаміки кредитування слід враховувати саме показник чистих кредитів. Це пов’язано з тим, що валовий обсяг може включати непрацюючі активи.

Зокрема, у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих кредитів, що вплинуло на скорочення валового портфеля. Водночас це не відобразилося на реальній кредитній активності, яка залишилася стабільною.

Очікується, що цей технічний ефект і надалі впливатиме на статистику протягом року.

Також оновлено форму звітності щодо основних показників банків, яка тепер містить дані про чисті кредити та публікуватиметься щомісяця за встановленим графіком.

Оперативні дані свідчать і про зростання довіри до банківської системи. У березні обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб збільшився на 20% у річному вимірі, а кошти бізнесу — на 13%.

У регуляторі зазначають, що оприлюднені дані можуть бути уточнені за результатами квартальної та річної звітності банків.

Нагадаємо, станом на 23 березня бізнес залучив 6,3 тис. кредитів на загальну суму 30,5 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".