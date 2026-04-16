Банки спрогнозували зростання попиту на кредити та налаштовані нарощувати обсяги позик

Українські банки передбачають подальше зростання обсягів кредитів бізнесу та населення. Баланс прогнозів щодо збільшення позик для підприємств на наступні 12 місяців досяг максимуму з 2015 року. Майже дві третини банківських установ планують розширювати кредитування громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

За результатами "Опитування про умови банківського кредитування" за І квартал, попит бізнесу на гривневі та довгострокові позики зріс через необхідність інвестицій у капітал та поповнення оборотних коштів. Кількість схвалених заявок для підприємств збільшується протягом чотирьох кварталів поспіль.

Попит населення на кредити також зріс. За споживчими позиками цей тренд триває з ІІ кварталу 2023 року, за іпотечними – з початку 2025 року. І банки очікують на його продовження.

Фінустанови збільшили суми та строки споживчих позик і очікують подальшого пом'якшення умов іпотечного кредитування. Рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс, зокрема збільшилися схвалені суми та строки споживчих кредитів.

Боргове навантаження бізнесу залишається на середньому рівні, а домогосподарств — на низькому. У фінансовому секторі зафіксовано зростання кредитного, операційного та валютного ризиків. Попри це, фінустанови прогнозують подальше підвищення попиту на всі види банківських продуктів.

Нагадаємо, за підсумками лютого 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) зменшилася ще на 0,5 відсоткових пункти. Станом на 1 березня цей показник зафіксовано на рівні 13,3%.

Автор:
Тетяна Ковальчук