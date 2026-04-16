Банки спрогнозировали рост спроса на кредиты и настроены наращивать объемы ссуд

Украинские банки предполагают дальнейший рост объемов кредитов бизнеса и населения. Баланс прогнозов по увеличению ссуд для предприятий на следующие 12 месяцев достиг максимума с 2015 года. Около двух третей банковских учреждений планируют расширять кредитование граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За результат ами "Опрос об условиях банковского кредитования" за I квартал, спрос бизнеса на гривневые и долгосрочные ссуды вырос из-за необходимости инвестиций в капитал и пополнения оборотных средств. Количество одобренных заявок для предприятий увеличивается в течение четырех кварталов.

Спрос населения на кредиты также возрос. По потребительским займам этот тренд продолжается со II квартала 2023 года, по ипотечным – с начала 2025 года. И банки ожидают его продолжения.

Финучреждения увеличили суммы и сроки потребительских ссуд и ожидают дальнейшего смягчения условий ипотечного кредитования. Уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам возрос, в частности, увеличились одобренные суммы и сроки потребительских кредитов.

Долговая нагрузка бизнеса остается на среднем уровне, а домохозяйств – на низком. В финансовом секторе зафиксирован рост кредитного, операционного и валютного рисков. Несмотря на это, финучреждения прогнозируют дальнейшее повышение спроса на все виды банковских продуктов.

Напомним, по итогам февраля 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.

Автор:
Татьяна Ковальчук