Банки быстрыми темпами наращивают кредитование уже два года подряд – НБУ

Гривневое кредитование бизнеса и населения растут быстрыми темпами два года подряд и за 2025 год увеличились более чем на треть. В прошлом году кредитование стало стабильным источником прироста чистых активов банковского сектора, которые выросли на 11% за четвертый квартал и на 17,2% за весь год. Активнее всего банки финансировали секторы энергетики, агропромышленного комплекса и оборонной промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обзор НБУ.

Кредитный портфель

Кредитный портфель за год наращивали все группы банков, интенсивнее всего – иностранные. По срокам быстрее росло кредитование сроком более трех лет, по отраслям – ссуды компаниям оптовой торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, финансовых услуг, а также предприятиям отраслей энергетики и машиностроения, в частности ОПК.

"Имеем ощутимые результаты в реализации нашей Стратегии по развитию кредитования. Об этом, в частности, свидетельствует показатель проникновения чистых бизнес-кредитов в экономику, который после десятилетней стагнации в кредитовании в 2024 году возобновил рост, а в 2025 - заметно вырос до 8,7%" - прокомментировал глава НБУ Андрей Пыш.

В течение прошлого года кредиты на рыночных условиях росли вчетверо быстрее субсидированных, а доля кредитов по программе "5-7-9%" в гривневом портфеле бизнеса снизилась до 30%.

Прирост чистых гривневых кредитов населению за год вырос до 33,9%, в том числе ипотечного – до 35,8%. Традиционно ипотека росла за счет займов в пределах госпрограммы "Еселя".

Качество портфеля и прибыльность

В декабре 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) упала до 13,9% – это самое низкое значение за последние 15 лет. Дефолты корпоративных заемщиков по гривневым кредитам составляют менее 3%.

Финансовые результаты сектора:

чистая прибыль - 126,8 млрд грн за 2025 год;

государственные банки обеспечили около 50% общей прибыли;

рентабельность капитала снизилась до 50% (по сравнению с 52,4% в 2024 году);

ставки по кредитам бизнеса в декабре составляли 15,2% годовых, населению – 28,7%.

Как отмечают в НБУ, регулятор продолжает введение регулятивных изменений в соответствии с европейскими нормами, а с начала 2026 года начал традиционную оценку устойчивости.

