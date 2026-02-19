- Категория
Банки быстрыми темпами наращивают кредитование уже два года подряд – НБУ
Гривневое кредитование бизнеса и населения растут быстрыми темпами два года подряд и за 2025 год увеличились более чем на треть. В прошлом году кредитование стало стабильным источником прироста чистых активов банковского сектора, которые выросли на 11% за четвертый квартал и на 17,2% за весь год. Активнее всего банки финансировали секторы энергетики, агропромышленного комплекса и оборонной промышленности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обзор НБУ.
Кредитный портфель
Кредитный портфель за год наращивали все группы банков, интенсивнее всего – иностранные. По срокам быстрее росло кредитование сроком более трех лет, по отраслям – ссуды компаниям оптовой торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, финансовых услуг, а также предприятиям отраслей энергетики и машиностроения, в частности ОПК.
"Имеем ощутимые результаты в реализации нашей Стратегии по развитию кредитования. Об этом, в частности, свидетельствует показатель проникновения чистых бизнес-кредитов в экономику, который после десятилетней стагнации в кредитовании в 2024 году возобновил рост, а в 2025 - заметно вырос до 8,7%" - прокомментировал глава НБУ Андрей Пыш.
В течение прошлого года кредиты на рыночных условиях росли вчетверо быстрее субсидированных, а доля кредитов по программе "5-7-9%" в гривневом портфеле бизнеса снизилась до 30%.
Прирост чистых гривневых кредитов населению за год вырос до 33,9%, в том числе ипотечного – до 35,8%. Традиционно ипотека росла за счет займов в пределах госпрограммы "Еселя".
Качество портфеля и прибыльность
В декабре 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) упала до 13,9% – это самое низкое значение за последние 15 лет. Дефолты корпоративных заемщиков по гривневым кредитам составляют менее 3%.
Финансовые результаты сектора:
- чистая прибыль - 126,8 млрд грн за 2025 год;
- государственные банки обеспечили около 50% общей прибыли;
- рентабельность капитала снизилась до 50% (по сравнению с 52,4% в 2024 году);
- ставки по кредитам бизнеса в декабре составляли 15,2% годовых, населению – 28,7%.
Как отмечают в НБУ, регулятор продолжает введение регулятивных изменений в соответствии с европейскими нормами, а с начала 2026 года начал традиционную оценку устойчивости.
Ранее сообщалось, что НБУ зафиксировал минимальную за 15 лет долю проблемных кредитов .