Чистые гривневые кредиты в Украине выросли более чем на 30%: что это значит для экономики

В 2025 году банки Украины продолжили активно кредитовать бизнес и население: чистые гривневые кредиты выросли на 35,6% для бизнеса и на 32% для населения в годовом исчислении. При этом доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до исторического минимума – 14%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Кредиты бизнеса и населения

В декабре 2025 г. чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а населению – на 32%. Для сравнения, в 2024 году годовой рост кредитов бизнеса составил 21%, а для населения – 38%.

Кредитование расширяется во всех группах банков, а ссуды получают предприятия разных размеров и форм собственности.

По итогам 2025 чистые гривневые кредиты частным малым и средним предприятиям выросли на 32,9%, а крупным частным компаниям - на 29,7%. Активно кредитовались также государственные предприятия.

Эксперты отмечают, что именно динамика чистых кредитов наиболее точно отражает реальные темпы кредитования, поскольку она не искажена высокой долей неработающих займов (NPL) и мерами банков по их урегулированию, включая списание и продажу проблемных активов.

Так, объем валовых гривневых корпоративных кредитов, включающий NPL, за указанный период сократился на 2% г/г исключительно из-за статистического эффекта. В декабре ПриватБанк приостановил признание около 140 млрд грн старых неработающих гривневых активов. Также заметные объемы таких активов были списаны и другими государственными банками. Однако годовой прирост новых кредитов банков почти компенсировал эти списанные активы.

Указанное прекращение признания старых неработающих активов позволило существенно сократить долю NPL в банковском секторе в декабре – с 24% до 14% на 1 января 2026 года.

NPL в банках

На начало 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) в государственных банках составляет менее 20%, в частных банках с украинским капиталом – 8,4%, а в банках с иностранным капиталом – 6,5%. Это рекордно низкие показатели за последние более 15 лет, что является результатом системных мер по снижению уровня проблемных ссуд в финансовом секторе.

Из-за прекращения признания старых неработающих кредитов ПриватБанк увеличил начисление налога на прибыль, в результате чего расходы по налогу выросли вдвое, а прибыль после налогообложения уменьшилась.

Тем не менее, кредитование продолжает укреплять финансовое состояние банковской системы. По предварительным данным, в 2025 году платежеспособные банки получили 126,8 млрд. грн. чистой прибыли. Заработанные средства направляются на дальнейшее кредитование, что обеспечивает устойчивый рост кредитного портфеля.

Напомним, на октябрь доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 25%. Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.