Чисті гривневі кредити в Україні зросли на понад 30%: що це означає для економіки

У 2025 році банки України продовжили активно кредитувати бізнес і населення: чисті гривневі кредити зросли на 35,6% для бізнесу та на 32% для населення в річному вимірі. При цьому частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі знизилася до історичного мінімуму – 14%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Кредити бізнесу та населення

У грудні 2025 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а населенню – на 32%. Для порівняння, у 2024 році річне зростання кредитів бізнесу становило 21%, а для населення – 38%.

Кредитування розширюється у всіх групах банків, а позики отримують підприємства різних розмірів та форм власності.

За підсумками 2025 року чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємствам зросли на 32,9%, а великим приватним компаніям – на 29,7%. Активно кредитувалися також державні підприємства.

Експерти зазначають, що саме динаміка чистих кредитів найточніше відображає реальні темпи кредитування, оскільки вона не спотворена високою часткою непрацюючих позик (NPL) та заходами банків із їхнього врегулювання, включно зі списанням і продажем проблемних активів.

Так, обсяг валових гривневих корпоративних кредитів, що включає NPL, за наведений період скоротився на 2% р/р винятково через статистичний ефект. У грудні ПриватБанк припинив визнання близько 140 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів. Також помітні обсяги таких активів списали й інші державні банки. Однак річний приріст нових кредитів банків майже компенсував ці списані активи.

Зазначене припинення визнання старих непрацюючих активів дало змогу суттєво скоротити частку NPL у банківському секторі в грудні ‒ з 24% до 14% на 1 січня 2026 року.

NPL у банках

Станом на початок 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у державних банках становить менше 20%, у приватних банках з українським капіталом – 8,4%, а у банках із іноземним капіталом – 6,5%. Це рекордно низькі показники за останні понад 15 років, що є результатом системних заходів щодо зниження рівня проблемних позик у фінансовому секторі.

Через припинення визнання старих непрацюючих кредитів ПриватБанк збільшив нарахування податку на прибуток, унаслідок чого витрати з податку зросли удвічі, а прибуток після оподаткування зменшився.

Попри це, кредитування продовжує зміцнювати фінансовий стан банківської системи. За попередніми даними, у 2025 році платоспроможні банки отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку. Зароблені кошти спрямовуються на подальше кредитування, що забезпечує стійке зростання кредитного портфеля.

Нагадаємо, станом на жовтень частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 25%. Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні – вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості.