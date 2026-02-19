Запланована подія 2

Банки швидкими темпами нарощують кредитування вже два роки поспіль – НБУ

гривні
Банки нарощують кредитування два роки поспіль. / Shutterstock

Гривневе кредитування бізнесу та населення зростають швидкими темпами два роки поспіль та за 2025 рік збільшилися більш ніж на третину. Минулого року кредитування стало стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору, які зросли на 11% за четвертий квартал та на 17,2% за весь рік. Найактивніше банки фінансували сектори енергетики, агропромислового комплексу та оборонної промисловості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на огляд НБУ.

Кредитний портфель

Кредитний портфель протягом року нарощували всі групи банків, найінтенсивніше – іноземні. За строками швидше зростало кредитування терміном понад три роки, за галузями – позики компаніям оптової торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, фінансових послуг, а також підприємствам галузей енергетики та машинобудування, зокрема ОПК.

"Маємо відчутні результати в реалізації нашої Стратегії з розвитку кредитування. Про це, зокрема, свідчить показник проникнення чистих бізнес-кредитів в економіку, який після десятирічної стагнації в кредитуванні в 2024 році відновив зростання, а в 2025 – помітно зріс до 8,7%" — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Впродовж минулого року кредити на ринкових умовах зростали вчетверо швидше, ніж субсидійовані, а частка кредитів за програмою "5-7-9%" у гривневому портфелі бізнесу знизилася до 30%.

Приріст чистих гривневих кредитів населенню за рік зріс до 33,9%, зокрема іпотечного – до 35,8%. Традиційно іпотека зростала за рахунок позик у межах держпрограми "єОселя".

Якість портфеля та прибутковість

У грудні 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) впала до 13,9% — це найнижче значення за останні 15 років. Дефолти корпоративних позичальників за гривневими кредитами становлять менше 3%.

Фінансові результати сектору:

  • чистий прибуток — 126,8 млрд грн за 2025 рік; 
  • державні банки забезпечили майже 50% загального прибутку; 
  • рентабельність капіталу знизилася до 50% (порівняно з 52,4% у 2024 році); 
  • ставки за кредитами бізнесу в грудні становили 15,2% річних, населенню — 28,7%.

Як зазначають в НБУ, регулятор продовжує запровадження регулятивних змін згідно з європейськими нормами, а з початку 2026 року розпочав традиційну оцінку стійкості.

Раніше повідомлялося, що НБУ зафіксував мінімальну за 15 років частку проблемних кредитів.

Автор:
Тетяна Ковальчук