Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,90

43,76

EUR

51,85

51,62

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мільйон українців відкрили ФОП через "Дію": які напрями бізнесу обирають

онлайн
Понад 1 млн українців зареєстрували бізнес онлайн. / Мінцифри

В Україні зафіксовано знакову позначку в цифровізації бізнесу: понад 1 мільйон громадян скористалися порталом “Дія” для відкриття ФОП. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Послуга працює повністю автоматично, без участі державного реєстратора, що дозволяє отримати результат за кілька хвилин.

Географія нових підприємців

Найвищу активність у відкритті власної справи демонструють місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Статистика реєстрацій свідчить про активне залучення жінок до бізнесу. Розподіл за статтю серед нових ФОПів виглядає так:

  • 60% — жінки;
  • 40% — чоловіки.

Найпопулярніші сфери діяльності

Підприємці, які обирають онлайн-реєстрацію, найчастіше працюють у таких напрямах:

  • роздрібна торгівля (онлайн і поштові замовлення); 
  • комп’ютерне програмування та ІТ-послуги;
  • продаж продуктів харчування і напоїв; 
  • освітні та консультаційні послуги; 
  • інформаційні сервіси; 
  • кур’єрська діяльність та сфера доставки; 
  • заклади ресторанного та мобільного харчування.

Як працює послуга

Процес реєстрації максимально спрощений: необхідно заповнити онлайн-форму на порталі "Дія" та підписати заяву електронним підписом.

Послугу реалізовано Мінʼюстом спільно з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній. 

Додамо, що понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.

Автор:
Тетяна Бесараб