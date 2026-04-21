Мільйон українців відкрили ФОП через "Дію": які напрями бізнесу обирають

В Україні зафіксовано знакову позначку в цифровізації бізнесу: понад 1 мільйон громадян скористалися порталом “Дія” для відкриття ФОП.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Послуга працює повністю автоматично, без участі державного реєстратора, що дозволяє отримати результат за кілька хвилин.

Географія нових підприємців

Найвищу активність у відкритті власної справи демонструють місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Статистика реєстрацій свідчить про активне залучення жінок до бізнесу. Розподіл за статтю серед нових ФОПів виглядає так:

60% — жінки;

— жінки; 40% — чоловіки.

Найпопулярніші сфери діяльності

Підприємці, які обирають онлайн-реєстрацію, найчастіше працюють у таких напрямах:

роздрібна торгівля (онлайн і поштові замовлення);

комп’ютерне програмування та ІТ-послуги;

продаж продуктів харчування і напоїв;

освітні та консультаційні послуги;

інформаційні сервіси;

кур’єрська діяльність та сфера доставки;

заклади ресторанного та мобільного харчування.

Як працює послуга

Процес реєстрації максимально спрощений: необхідно заповнити онлайн-форму на порталі "Дія" та підписати заяву електронним підписом.

Послугу реалізовано Мінʼюстом спільно з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.

Додамо, що понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.