Мільйон українців відкрили ФОП через "Дію": які напрями бізнесу обирають
В Україні зафіксовано знакову позначку в цифровізації бізнесу: понад 1 мільйон громадян скористалися порталом “Дія” для відкриття ФОП.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
Послуга працює повністю автоматично, без участі державного реєстратора, що дозволяє отримати результат за кілька хвилин.
Географія нових підприємців
Найвищу активність у відкритті власної справи демонструють місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська та Одеська області.
Статистика реєстрацій свідчить про активне залучення жінок до бізнесу. Розподіл за статтю серед нових ФОПів виглядає так:
- 60% — жінки;
- 40% — чоловіки.
Найпопулярніші сфери діяльності
Підприємці, які обирають онлайн-реєстрацію, найчастіше працюють у таких напрямах:
- роздрібна торгівля (онлайн і поштові замовлення);
- комп’ютерне програмування та ІТ-послуги;
- продаж продуктів харчування і напоїв;
- освітні та консультаційні послуги;
- інформаційні сервіси;
- кур’єрська діяльність та сфера доставки;
- заклади ресторанного та мобільного харчування.
Як працює послуга
Процес реєстрації максимально спрощений: необхідно заповнити онлайн-форму на порталі "Дія" та підписати заяву електронним підписом.
Послугу реалізовано Мінʼюстом спільно з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.
Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.
Додамо, що понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.