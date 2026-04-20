Скільки нових ФОПів з’являється та закривається в Україні: географія бізнесів

На 11 297 підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал цьогоріч. Найбільша різниця між відкриттям та закриттям власної справи зафіксована у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. А найбільший приріст підприємців зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином, освіти та консалтингу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що за перший квартал 2026 року загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність.

Де з’являється найбільше бізнесів?

За даними аналітиків, найбільший приріст ФОПів у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери): +2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов’язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Лідирує за приростом підприємців Київ: +1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення у прифронтових та окупованих областях:

Донецькій (-479),

Херсонській (-224),

Сумській (-204),

Запорізькій (-97),

Луганській (-56).

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.

Зауважимо, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.