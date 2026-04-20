Сколько новых ФЛП появляется и закрывается в Украине: география бизнесов
На 11 297 предпринимателей больше открылось, чем закрылось за первый квартал этого года. Наибольшая разница между открытием и закрытием собственного дела зафиксирована в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях. Наибольший же прирост предпринимателей зафиксирован в сфере розничной торговли вне магазина, образования и консалтинга.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".
Отмечается, что за первый квартал 2026 года всего 63 920 предпринимателей открыли свое дело, а 52 623 ФЛП прекратили свою деятельность.
Где появляется больше бизнесов?
По данным аналитиков, наибольший прирост ФЛП в сфере розничной торговли вне магазина (онлайн через соцсети, платформы, мессенджеры): +2 527 предпринимателей. Также новых дел больше, чем закрытых, в сфере образования (+1899), консалтинга (+1230), других информационных услуг (+1033) и бизнеса, связанного с арендой недвижимости (+862).
В то же время наибольшее падение зафиксировано в сфере розничной торговли на рынках и из лотков (-2531) и в неспециализированных магазинах (-1062). Также уменьшилось количество предпринимателей в ремонте бытовых вещей (-291), грузовых перевозках (-126) и сфере телевизионного вещания (-125).
Лидирует по приросту предпринимателей Киев: +1 826. Догоняют Львовская область (+1 651), Днепропетровская (+1 450), Киевская (+1 159) и Одесская (+775).
Наибольшее сокращение в прифронтовых и оккупированных областях:
- Донецкой (-479),
- Херсонской (-224),
- Сумской (-204),
- Запорожской (-97),
- Луганской (-56).
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано чуть более 1,8 миллиона физлиц – предпринимателей и 1,5 млн компаний.
Заметим, более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.