В Германии вводят кризисный бонус 1000 евро: выплату получат не все

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом согласовало введение специальной компенсационной выплаты в размере 1000 евро. Новый "кризисный бонус" призван помочь гражданам справиться с ростом цен, однако из-за особенностей законодательства значительная часть населения может остаться без финансовой поддержки.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Ausnews.de.

Коалиция консерваторов и социал-демократов договорилась разрешить компаниям выплачивать сотрудникам премию, которая не будет облагаться налогами и социальными взносами в течение 2026 года.

Почему бонус доступен не каждому

Главной проблемой инициативы является то, что выплата премии остается исключительно по усмотрению работодателя. Государство не обязывает компании платить эти деньги, а лишь освобождает их от налоговой нагрузки, если они решат поощрить персонал.

Кто рискует остаться без выплат:

Пенсионеры, студенты и безработные: программа рассчитана только на официально трудоустроенных лиц.

Сотрудники малых фирм: из-за слабой экономической ситуации небольшие предприятия могут просто не иметь лишних средств на премии.

Низкооплачиваемые отрасли: в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и гостинично-ресторанном бизнесе шансы на получение бонуса оцениваются как самые низкие.

Жертвы коллективных договоров: если профсоюзы в определенной отрасли только что завершили переговоры о зарплате, работодатели могут отказать в дополнительном бонусе, ссылаясь на уже достигнутые договоренности.

Налоговые контрасты и дополнительные расходы

Экономические эксперты отмечают, что подобная практика в 2023-2024 годах (премия за компенсацию инфляции) показала неравномерность распределения средств. Тогда полные выплаты получили преимущественно госслужащие и работники оборонной отрасли, чьи зарплаты и так выше средних.

В то же время в 2026 году в Германии планируется повышение налога на табачную продукцию. По мнению аналитиков, это создаст дополнительное финансовое давление именно на малоимущие домохозяйства, нивелируя эффект от возможного бонуса.

