$4 млрд на ПВО и свыше $1,5 млрд на БпЛА: итоги "Рамштайна"

Участники заседания Контактной группы по обороне "Рамштайн" согласовали новые пакеты военной помощи Украине, в том числе около $4 млрд на усиление противовоздушной обороны и более $1,5 млрд на развитие беспилотных систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Основной акцент в решении партнеров сделан на укреплении систем противовоздушной обороны, включая поставки ракет в зенитный ракетный комплекс Patriot в рамках международных программ поддержки, в частности инициативы PURL.

Новые взносы в эту инициативу объявили Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва и Эстония.

Германия инвестирует $4 млрд в усиление противовоздушной обороны, а также дополнительно $600 млн направляет на развитие способностей deep strike и mid strike.

Нидерланды направляют 248 млн евро на развитие беспилотных технологий.

Норвегия выделяет $560 млн на обеспечение бригад беспилотниками и еще $150 млн на создание логистического хаба.

Испания инвестирует 215 млн евро в рамках европейского инструмента SAFE и дополнительно передает ракеты для усиления систем Patriot.

Канада объявила о вкладах: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу по закупке боеприпасов и $17 млн на поставку критического инженерного оборудования.

Литва направляет $39 млн на чешскую инициативу, $29 млн – на программу PURL, а также дополнительно передает бронетехнику и поддерживает реабилитацию военнослужащих.

Бельгия выделяет €75 млн на чешскую инициативу, €75 млн – на немецкую инициативу по усилению ПВО и €85 млн – на коалицию беспилотников. Также страна продолжает поддерживать поставки самолетов F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот.

Эстония присоединяется к усилению противовоздушной обороны, направляя $13 млн в рамках инициативы PURL.

Отдельно отмечена инициатива по усилению ПВО, начатая министром обороны Германии Борисом Писториусом. В ее пределах уже привлечено 2 млрд евро на срочные поставки вооружений.

Кроме того, украинская сторона представила партнерам новый проект по тренировкам систем искусственного интеллекта на основе боевых данных.

Великобритания предоставила крупнейший пакет поддержки в сфере беспилотных систем.

По словам Федорова, ключевыми приоритетами остаются усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных и ракетных технологий, а также обеспечение боеприпасами фронта повышенной дальности.