Буданов рассказал о последствиях для Украины и России от войны на Ближнем Востоке

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Россия заработала дополнительные средства от роста цен на нефть из-за войны войны на Ближнем Востоке, а Украина укрепляет свои связи со странами Персидского залива.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время проводимого Delo.ua Business Wisdom Summit.

Смогла ли Украина укрепить свои позиции на Ближнем Востоке

Отвечая на вопрос, смогла ли наша страна укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, Буданов отметил, что Украина строила отношения со странами Персидского Залива еще до начала войны в этом регионе.

"Я хочу вам даже в качестве примера вспомнить, сколько обменов и сколько переговоров пришли при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. То есть сказать, что мы начали с чистого письма эту историю, это неправильно", - подчеркнул Буданов.

Он напомнил, что Украина отправила экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь государствам этого региона противодействовать иранским "шахедам".

"Конечно, это даст результат, это оценено в этих странах. То есть это хороший, это уже не фундамент, это, скажем так, стены даже какого-то здания, доверия, которое мы строим во взаимоотношениях с этими странами. Этот шаг был абсолютно правильным, оправданным, и я думаю, что он даст результаты", - убежден глава Офиса.

Что получила Россия

Комментируя распространенный в экспертной среде тезис о том, что во многом от стабилизации ситуации на Ближнем Востоке будет связан процесс мирных переговоров в войне России против Украины, Буданов отметил, что переговоры продолжаются.

Относительно влияния войны на Ближнем Востоке на Украину Буданов отметил, что он и так очевиден, учитывая рост цен на АЗС.

"Поэтому это влияние нельзя сказать, что оно не существует. Оно существует повсюду в мире. Украина только кусочек мира, на кого это оказало влияние", - подчеркнул глава Офиса президента.

Он добавил, что Российская Федерация от роста мировых цен на нефть получила некоторые преференции в виде дополнительных поступлений в бюджет.

"Но это краткосрочная была, скажем так, акция, безусловно, они получили по этому выводу, но есть что есть", - подчеркнул Буданов.

Он напомнил, что санкции в отношении российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила отсрочку, введенную в результате войны против Ирана.

Автор:
Светлана Манько
