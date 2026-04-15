Буданов розповів про наслідки для України та Росії від війни на Близькому Сході

Росія заробила додаткові кошти від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, а Україна зміцнює свої зв’язки з країнами Перської затоки.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit, який проводить Delo.ua.

Чи змогла Україна зміцнити свої позиції на Близькому Сході

Відповідаючи на питання про те, чи змогла наша країна зміцнити свої позиції на Близькому Сході, Буданов зауважив, що Україна будувала відносини з країнами Перської Затоки ще до початку війни у тому регіоні.

"Я хочу вам навіть як приклад пригадати, скільки обмінів і скільки перемовин прийшли при сприянні Об'єднаних Арабських Еміратів.Тобто сказати, що ми почали з чистого листа цю історію, це неправильно", - наголосив Буданов.

Він нагадав, що Україна відправила експертів на Близький Схід, щоб допомогти державам цього регіони протидіяти іранським "шахедам".

"Звичайно, це дасть результат, це оцінено в цих країнах.Тобто це гарний, це вже не фундамент, це, скажімо так, мури навіть якоїсь будівлі, довіри, яку ми будуємо у взаємовідносинах з цими країнами. Цей крок був абсолютно правильний, виправданий, і я думаю, що він дасть результати", - переконаний очільник Офісу президента.

Що отримала Росія

Коментуючи поширену в експертному середовищі тезу про те, що багато в чому від стабілізації ситуації на Близькому Сході буде пов'язаний процес мирних перемовин в війні Росії проти України, Буданов зауважив, що переговори продовжуються і тривають.

Стосовно впливу війни на Близькому Сході на Україну, Буданов зазначив, що він і так очевидний, враховуючи зростання цін на АЗС.

"Тому цей вплив не можна сказати, що він не існує. Він існує всюди в світі. Україна тільки шматочок світу, на кого це мало вплив", - наголосив голова Офісу президента.

Він додав, що Російська Федерація від зростання світових цін на нафту отримала певні преференції у вигляді додаткових надходжень до бюджету.

"Але це короткострокова була, скажімо так, акція, Безумовно вони отримали з цього виводу, але є що є", - підкреслив Буданов.

Він нагадав, що санкції щодо російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.