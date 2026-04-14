Цены на топливо 14 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Цены на топливо 14 апреля 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 14 апреля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 77,08 грн (+52 коп.)
А-95 73,12 грн (-1 коп.)
А-92 67,34 грн (0 коп.)
ДТ 91,26 грн (+74 коп.)
Газ 49,17 грн (+13 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 79,90 76,90 93,90 49,90
UPG 77,00 74,00 92,00 49,00
WOG 79,90 76,90 93,90 49,90
УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 89,50 49,90
SOCAR 78,85 75,99 91,85 49,55
AMIC 74,16 71,10 90,62 48,76
БРСМ-Нафта 69,94 88,99 47,61

Напомним, прошлая неделя принесла наибольшее падение цен на нефть с 2022 года, однако для украинских водителей это означает, прежде всего, остановку роста цен, а не их стремительное падение. На фоне низкого спроса и насыщенности рынка ресурсом цены на АЗС стабилизировались. Delo.ua разбирались, станет ли эта остановка длительной или это лишь короткая пауза перед новым витком удорожания из-за событий на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб