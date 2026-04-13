Нефть взлетела выше 100 долларов из-за морской блокады Ирана

Мировые цены на нефть пересекли отметку в 100 долларов за баррель на фоне подготовки ВМС США к морской блокаде Ирана в Ормузском проливе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Отмечается, что эскалация конфликта и провал переговоров по прекращению войны поставили под угрозу стабильность поставок, заставив рынок мгновенно отреагировать резким удорожанием сырья.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,3%, достигнув отметки 102,16 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала еще более существенно — на 8,4%, установившись на уровне 104,69 доллара.

Аналитики отмечают, что рынок вернулся к условиям, которые наблюдались до попыток мирного урегулирования, поскольку блокада может вывести из обращения около 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Официальная позиция Вашингтона

Президент Дональд Трамп подтвердил начало операции в Ормузском проливе из-за отсутствия договоренностей с Тегераном. Американский лидер признал, что цены на горючее могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.

Это решение стало следствием военных действий против Ирана, которые начались шесть недель назад и поставили под угрозу короткое двухнедельное перемирие.

По данным CENTCOM, блокировка иранских портов в Персидском и Оманском заливах начинается в 14:00 по Гринвичу в понедельник. Ограничения касаются судов всех стран, однако США обещают не препятствовать свободному судоходству в порты других государств региона.

Эксперты полагают, что такое давление заставит союзников Тегерана искать пути для возобновления работы водного пути.

Логистическая ситуация в регионе

Корпус стражей исламской революции уже предупредил, что сочтет приближение военных кораблей к проливу нарушением режима тишины и обещает решительный ответ.

Между тем, данные судоходства фиксируют, что танкеры пытаются избегать опасной зоны.

В то же время, Саудовская Аравия объявила о восстановлении мощностей трубопровода Восток-Запад до 7 миллионов баррелей в сутки, чтобы компенсировать возможные перебои.

Напомним, прошлая неделя принесла наибольшее падение цен на нефть с 2022 года, однако для украинских водителей это означает, прежде всего, остановку роста цен, а не их стремительное падение. На фоне низкого спроса и насыщенности рынка ресурсом цены на АЗС стабилизировались.