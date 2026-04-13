Нафта злетіла вище 100 доларів через морську блокаду Ірану

Світові ціни на нафту перетнули позначку у 100 доларів за барель на тлі підготовки ВМС США до морської блокади Ірану в Ормузькій протоці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Зазначається, що ескалація конфлікту та провал переговорів про припинення війни поставили під загрозу стабільність поставок, змусивши ринок миттєво відреагувати різким подорожчанням сировини.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,3%, досягнувши позначки 102,16 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала ще суттєвіше — на 8,4%, встановившись на рівні 104,69 долара.

Аналітики зазначають, що ринок повернувся до умов, які спостерігалися до спроб мирного врегулювання, оскільки блокада може вивести з обігу близько 2 мільйонів барелів нафти на добу.

Офіційна позиція Вашингтона

Президент Дональд Трамп підтвердив початок операції в Ормузькій протоці через відсутність домовленостей із Тегераном. Американський лідер визнав, що ціни на пальне можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

Це рішення стало наслідком воєнних дій проти Ірану, що розпочалися шість тижнів тому та поставили під загрозу коротке двотижневе перемир’я.

За даними CENTCOM, блокування іранських портів у Перській та Оманській затоках розпочинається о 14:00 за Гринвічем у понеділок. Обмеження стосуються суден усіх країн, проте США обіцяють не перешкоджати вільному судноплавству до портів інших держав регіону.

Експерти вважають, що такий тиск змусить союзників Тегерана шукати шляхи для відновлення роботи водного шляху.

Логістична ситуація в регіоні

Корпус вартових ісламської революції вже попередив, що вважатиме наближення військових кораблів до протоки порушенням режиму тиші та обіцяє рішучу відповідь.

Тим часом дані судноплавства фіксують, що танкери намагаються уникати небезпечної зони.

Водночас Саудівська Аравія оголосила про відновлення потужностей трубопроводу Схід-Захід до 7 мільйонів барелів на добу, щоб компенсувати можливі перебої.

