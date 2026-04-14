Украина готовит пересмотр списка стран "миграционного риска" на фоне дефицита кадров – Буданов

В Украине готовится пересмотр списка стран «миграционного риска», который определяет правила въезда и легализации иностранцев. Это может отчасти упростить импорт рабочей силы на фоне дефицита кадров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова во время встречи в CEO Club.

По его словам, 2-3 недели назад состоялось совещание по взаимоотношениям со странами Африки. По итогам встречи было принято протокольное решение поручить Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины срочно разработать изменения в список стран миграционного риска.

Буданов отметил, что список будет пересматриваться и в ближайшее время возможно частичное смягчение подходов.

Вопрос об упрощении импорта рабочей силы в Украину поднял предприниматель в сфере привлечения персонала Артем Никишов. По его словам, дефицит кадров - один из ключевых вызовов для украинского бизнеса.

"Если сравнивать с Польшей, стоимость легализации иностранца в Украине в четыре раза выше, а сроки – в три раза длиннее. Процесс усложняют консульские службы и проверки правоохранительных органов", – отметил он.

По его оценкам, полная легализация одного работника может стоить около 40 тыс. грн., если учитывать все официальные платежи и сопутствующие расходы.

Буданов пояснил, что жесткий подход частично связан с рисками нелегальной миграции. Он отметил, что часть иностранцев после получения документов покидает работодателей или использует Украину в качестве транзитной страны для дальнейшего переезда.

"Они заезжают, получают документы - и дальше мигрируют. Это проблема, которая создает препятствия для бизнеса", - подчеркнул глава Офиса президента.

Список стран миграционного риска применяется при выдаче виз и разрешений на пребывание. Для граждан этих государств действуют дополнительные проверки и согласования, что усложняет и продлевает легализацию.

Соответствующий перечень определен в совместном приказе МИД, МВД и СБУ, регулирующего порядок оформления виз.

В частности, в него входят отдельные страны Азии и Африки, в том числе Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия, Пакистан, всего 70 стран.

Именно этот перечень фактически используется в качестве инструмента оценки миграционных рисков и может пересматриваться государственными органами.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году 74% украинских предприятий испытали дефицит кадров . В то же время рынок труда потерял около 1,3 млн налогоплательщиков по сравнению с довоенным периодом. В строительстве недостаток работников достигает 30-50%, что влияет на сроки реализации проектов.