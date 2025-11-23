Дефицит кадров и рост зарплат: каким будет рынок труда в 2026 году

В 2026 году главными тенденциями на украинском рынке труда станут дефицит кадров и дальнейший рост заработных плат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Поддержка работников

Компании отмечают, что в 2025 году ключевыми способами поддержки работников оставались полная выплата заработной платы и премии. В полном объеме зарплату выплачивали 94% работодателей, а премии – 86%.

Бизнес также инвестировал в развитие персонала: более половины компаний предлагали работникам образовательные курсы, а более половины обеспечивали психологическую поддержку.

Часть работодателей оказывала расширенную помощь, компенсируя аренду жилья, международное медицинское страхование, налоги, расходы на электроэнергию и интернет. В 2024 году уровень поддержки был выше: тогда 98% компаний полностью выплачивали зарплату, 84% – премии, 56% инвестировали в развитие команд.

Дефицит кадров остается одной из острейших проблем

Несмотря на усилия бизнеса, дефицит кадров остается одной из острейших проблем. В 2025 году 74% компаний испытывали значительную нехватку работников, 21% – частичную. Только 5% не испытывали трудностей с поиском персонала.

Сложнее всего закрыть вакансии рабочих и технических специальностей из-за оттока работников и нежелания работать оффлайн. Существенный дефицит также наблюдается среди узкопрофильных специалистов со знанием английского, менеджеров по продажам и руководителей среднего звена.

Ощутимым для 46% компаний стал и выезд молодых специалистов 18–22 лет, что повлияло на операционную деятельность.

Основные тенденции 2025 года

Основными тенденциями 2025 года компании называют дефицит рабочей силы, завышенные зарплатные ожидания кандидатов, влияние мобилизации, трудности с бронированием работников и рост текучести кадров.

В то же время, 87% компаний ввели или планируют программы поддержки ментального здоровья, хотя лишь часть работодателей считает, что хорошо справляется с психологическими вызовами в командах. Преимущественно уровень эмоционального выгорания оценивается как умеренный, в то время как треть компаний фиксирует высокий уровень выгорания.

Удаленная работа остается важным элементом организации труда. В 2025 году 22% компаний разрешали работать удаленно всем сотрудникам, а 60% – отдельным категориям персонала. В то же время растет доля возвращаемого бизнеса в офисный формат: доля компаний, работающих исключительно из офиса, выросла с 12% в 2024 году до 18% в 2025-м.

Меньше возможностей работать дистанционно имеют производственные, торговые, логистические и обслуживающие специальности. Большинство компаний – 46% – заявляют, что все работники работают с территории Украины, в то время как 47% имеют до 10% сотрудников, работающих из-за рубежа. Только 5% компаний имеют более 10% таких работников.

Планы бизнеса на 2026 год

Планы бизнеса на 2026 год демонстрируют сохранение тренда по повышению заработных плат. Увеличить оплату труда планируется 94% компаний, при этом четверть работодателей прогнозирует рост в пределах 11–15%, почти столько же – на 5–10%, а 10% – на 16–20%. Только 6% компаний не планируют повышения зарплат. В 2025 году 96% компаний уже повысили заработную плату, преимущественно на 11–20%.

В 2026 году 36% работодателей планируют увеличивать численность персонала, а 55% оставят ее без изменений. Часть бизнеса готовится к перераспределению функций в сторону мультифункциональности, а также увеличению бюджетов на обучение и выходу на новые рынки.

В то же время, небольшая доля компаний планирует сокращение расходов на обучение или даже закрытие представительств. Большинство работодателей не рассматривают возможность внедрения четырехдневной рабочей недели: 84% не планируют такие изменения.

Добавим, по данным НБУ, ситуация на рынке труда в Украине несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом. В то же время, дефицит кадров сохраняется и стимулирует дальнейший рост зарплат.

Исследование было проведено среди 126 специалистов из сферы управления персоналом, большинство из которых представляют крупный и средний бизнес, в частности, компании в сфере торговли, фармацевтики, производства товаров массового потребления, а также аграрного, промышленного, финансового и логистического секторов. Опрос длился со 2 октября по 1 ноября 2025 года.