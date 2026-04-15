Великобритания передаст Украине 120 тысяч дронов в рамках рекордного пакета помощи

Великобритания объявила о крупнейшей в истории программе поставки дронов Украине - в этом году ВСУ получат не менее 120 тысяч беспилотников разных типов в рамках масштабной военной помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба правительства Великобритании.

Великобритания усиливает военную помощь

"Новый пакет, который является самым большим в своем роде из всех, когда-либо поставлявших Великобритания, будет включать тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательных дронов, дронов для логистического обеспечения и морских средств, которые уже зарекомендовали себя в боях на передовой в Украине. Поставки этих новых дронов в Украину уже начаты", - говорится в сообщении.

Дроны играют ключевую роль как в наступательных операциях украинских сил вдоль всей линии фронта, так и в защите от постоянных атак со стороны России. В частности, в марте 2026 года РФ применила против Украины около 6500 одноразовых ударных беспилотников, что существенно больше, чем в феврале.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон продолжает усиливать поддержку Украины на пятом году полномасштабной войны. По его словам, передача рекордного количества проверенных в боях беспилотников позволит украинским военным более эффективно защищать страну и противодействовать российской агрессии.

Финансирование новой партии дронов осуществляется в рамках общей программы военной помощи Украине в £3 млрд в 2026 году, а также за счет механизмов ERA. Кроме того, Великобритания планирует передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысяч ракет для систем противовоздушной обороны.

Эти поставки продолжают предыдущий пакет помощи на £500 млн, объявленный в феврале во время заседания Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, пакет предусматривал £150 млн по инициативе НАТО PURL, что позволило оперативно обеспечить Украину перехватчиками ПВО, а также более 1 000 легких многоцелевых ракет британского производства. Отдельно было заключено соглашение на £390 млн, направленное на развитие сотрудничества между оборонными отраслями Великобритании и Украины, включая передачу технологий и поддержку производства систем противовоздушной обороны.

Напомним, Украина предложила Германии заключить двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонного софта. Стороны уже переходят к практической работе над инициативой.