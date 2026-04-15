Велика Британія передасть Україні 120 тисяч дронів у межах рекордного пакета допомоги

Велика Британія оголосила про найбільшу в історії програму постачання дронів Україні - цього року ЗСУ отримають щонайменше 120 тисяч безпілотників різних типів у межах масштабної військової допомоги.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.

Британія посилює військову допомогу

"Новий пакет, який є найбільшим у своєму роді з усіх, що коли-небудь постачала Велика Британія, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіусу дії, розвідувальних дронів, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже зарекомендували себе в боях на передовій в Україні. Поставки цих нових дронів до України вже розпочалися цього місяця", – йдеться у повідомленні.

Дрони відіграють ключову роль як у наступальних операціях українських сил уздовж усієї лінії фронту, так і в захисті від постійних атак з боку Росії. Зокрема, у березні 2026 року РФ застосувала проти України близько 6 500 одноразових ударних безпілотників, що суттєво більше, ніж у лютому.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон продовжує посилювати підтримку України на п’ятому році повномасштабної війни. За його словами, передача рекордної кількості перевірених у боях безпілотників дозволить українським військовим ефективніше захищати країну та протидіяти російській агресії.

Фінансування нової партії дронів здійснюється в межах загальної програми військової допомоги Україні обсягом £3 млрд у 2026 році, а також за рахунок механізмів ERA. Крім того, Велика Британія планує передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для систем протиповітряної оборони.

Ці поставки продовжують попередній пакет допомоги на £500 млн, оголошений у лютому під час засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, пакет передбачав £150 млн на ініціативу НАТО PURL, що дозволило оперативно забезпечити Україну перехоплювачами ППО, а також понад 1 000 легких багатоцільових ракет британського виробництва. Окремо було укладено угоду на £390 млн, спрямовану на розвиток співпраці між оборонними галузями Великої Британії та України, включно з передачею технологій і підтримкою виробництва систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Україна запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.