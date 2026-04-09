"Вчимося в України": Естонія витратить 500 млн євро на дрони замість бронетехніки

Уряд Естонії вирішив призупинити програму закупівлі нових бойових машин і спрямувати передбачені для цього півмільярда євро, серед іншого, на протиповітряну оборону, дрони та безпілотні системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ERR.

Як повідомив міністр оборони Ханно Певкур, досвід України, ситуація на ринку та військова рекомендація командувача Силами оборони спонукали уряд до рішення призупинити програму закупівлі нових бойових машин, загальна вартість якої становила понад 500 мільйонів євро.

Замість очікування нових бойових машин у 2029–2030 роках, країна зосередиться на посиленні вогневої потужності та мобільності підрозділів уже найближчим часом.

Естонія планує подовжити термін експлуатації вже наявних бойових машин CV-90 щонайменше на десять років. Хоча модернізація потребує значних витрат, цей крок дозволить заощадити кошти порівняно з купівлею абсолютно нової техніки.

500 мільйонів євро будуть спрямовані на збільшення вогневої потужності та мобільності Сил оборони, на безпілотні системи та підвищення поінформованості про ситуацію.

"Ми йдемо в ногу з тим, чого вчимося в України, і, безумовно, протиповітряна оборона, а також "очі та вуха" - ці області найближчими роками отримають помітне посилення. Командувач Силами оборони оновлює свою військову рекомендацію, і тоді можна буде затвердити план оборонних інвестицій на наступні чотири роки. Фокус - на боротьбі з дронами, протиповітряній обороні та безпілотних системах", – сказав Певкур.

Він також зазначив, що технології зараз розвиваються дуже швидко, і тому майбутні інвестиції необхідно планувати гнучко, щоб у разі потреби змінити плани закупівель.

