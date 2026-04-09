"Учимся у Украины": Эстония потратит 500 млн евро на дроны вместо бронетехники

Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур/Jürgen Aas

Правительство Эстонии решило приостановить программу закупки новых боевых машин и направить предусмотренные для этого полмиллиарда евро, среди прочего, на противовоздушную оборону, дроны и беспилотные системы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ERR .

Как сообщил министр обороны Ханно Певкур, опыт Украины, ситуация на рынке и военная рекомендация командующего Силами обороны побудили правительство к решению приостановить программу закупки новых боевых машин, общая стоимость которой составила более 500 миллионов евро.

Вместо ожидания новых боевых машин в 2029-2030 годах, страна сосредоточится на усилении огневой мощи и мобильности подразделений в ближайшее время.

Эстония планирует продлить срок эксплуатации уже имеющихся боевых машин CV-90 минимум на десять лет. Хотя модернизация требует больших затрат, этот шаг позволит сэкономить средства по сравнению с покупкой совершенно новой техники.

500 миллионов евро будут направлены на увеличение огневой мощи и мобильности сил обороны, на беспилотные системы и повышение осведомленности о ситуации.

"Мы идем в ногу с тем, чему учимся у Украины, и, безусловно, противовоздушная оборона, а также "глаза и уши" - эти области в ближайшие годы получат заметное усиление. Командующий Силами обороны обновляет свою военную рекомендацию, и тогда можно будет утвердить план оборонных инвестиций на следующие четыре года. и беспилотных системах", – сказал Певкур.

Он также отметил, что технологии сейчас развиваются очень быстро, поэтому будущие инвестиции необходимо планировать гибко, чтобы в случае необходимости изменить планы закупок.

Ранее в Мадриде украинские и испанские оборонные компании заключили ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ракетных технологий, противовоздушной обороны и беспилотных систем .

Автор:
Татьяна Бессараб