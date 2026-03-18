Украинские и испанские компании заключили соглашения о сотрудничестве в сфере ракетных технологий и ПВО

Украинские оборонные компании подписали соглашения с испанской группой Sener
Украинские оборонные компании подписали соглашения с испанской группой Sener / Офис президента

В Мадриде украинские и испанские оборонные компании заключили ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ракетных технологий, противовоздушной обороны и беспилотных систем. Подписание состоялось на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством испанской высокотехнологичной группы Sener.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Руководство компании во главе с президентом Андресом Сендагортой и генеральным директором Хорхе Сендагортой предоставило возможности производства Sener. Компания занимается разработкой автономных систем, систем связи и участвует в программах противовоздушной обороны. В частности, она производит компоненты ракет для систем IRIS-T, которые собирают в Германии для Украины.

В присутствии главы государства украинская компания Fire Point, государственное киевское конструкторское бюро "Луч" и научно-производственное предприятие "Радионикс" подписали соглашения о сотрудничестве с группой Sener. Договоренности предполагают развитие сотрудничества в ракетной отрасли и сфере противовоздушной обороны.

Отдельное соглашение также заключили испанская компания Escribano и украинский производитель беспилотных авиационных систем Skyeton. Партнеры планируют совместно разрабатывать и производить ударные лазерно-управляемые системы на базе украинских беспилотников.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в совместных проектах, в частности, в производстве дальнобойных дронов, ведь страна имеет новые разработки и готова масштабировать их.

"Усиление ПВО и защита жизней – наш самый главный приоритет. Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно быстрее", – подчеркнул президент.

Недавно правительство Испании официально утвердило соглашение на производство и поставку современного тактического радара дальнего радиуса действия.   Lanza LTR-25 для нужд Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко