Испания инвестирует в энергоэффективную модернизацию больниц и соцобъектов в Украине: что на очереди

солнечные батареи
Строительство крышных солнечных электростанций в одной из больниц Киева завершают в рамках инициативы Схема зеленых инвестиций / Freepik

В рамках Схемы зеленых инвестиций (Green Investment Scheme) Испания финансирует энергоэффективную модернизацию больниц и соцобъектов в Украине. Речь идет о завершении работы над такими проектами, как строительство крышной солнечной электростанции Института нейрохирургии им. А.П. Ромоданова в Киеве и другие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Минэкономики.

В рамках встречи заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александра Краснолуцкого и руководителя Экономико-торгового отдела Посольства Испании в Украине Хуана Карлоса Моралеса Алонсо обсудили ускорение завершения следующих проектов:

  • капитальный ремонт фасадов хирургического и операционного корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова и двух построек Института проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского в Харькове;
  • термомодернизацию и обновление системы теплоснабжения Ренийской центральной районной больницы Одесской области;
  • строительство крышной солнечной электростанции Института нейрохирургии им. А.П. Ромоданова в Киеве;
  • реконструкция индивидуальных тепловых пунктов на объектах социальной сферы Шептицкого.

Новообразованный Офис Испании по восстановлению Украины (Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania) при Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Испании теперь будет координировать участие испанского бизнеса и государства в процессах восстановления.

Что такое Схема зеленых инвестиций Украина-Испания

Украина и Испания являются партнерами в рамках Схемы зеленых инвестиций, функционирующей в соответствии со статьей 17 Киотского протокола. Механизм предусматривает приобретение Испанией у Украины единиц установленного количества выбросов парниковых газов (ОУК), а средства от их продаж направляются на финансирование конкретных проектов по сокращению выбросов на территории Украины. Таким образом, средства инвестируются в практические климатические меры.

Договор заключен в 2009 году. С декабря 2025 г. ответственность за выполнение соглашения со стороны Украины возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (постановление КМУ № 1731 от 24.12.2025).

За время действия программы завершено 7 проектов общей стоимостью более 155 млн. грн. Среди них – термомодернизация медицинских и научных учреждений в Киеве и Харькове, а также электрификация автопарка Службы безопасности Украины.

Напомним, энергоэффективность жилья в последние годы перестала быть лишь техническим вопросом и все больше влияет на повседневный комфорт и расходы. Чтобы оценить разницу между типами застройки, ЛУН проанализировал более 10 тысяч жилых домов Киева и нанес их на карту энергоэффективности.

Автор:
Ольга Сичь