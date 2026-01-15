Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
У каждого пятого жилого дома в Киеве есть признаки энергоэффективности: как проверить свой

дома энергоэффективность
Энергоэффективность жилья уже влияет не только на технические характеристики, но и на комфорт и затраты. / Freepik

Энергоэффективность жилья в последние годы перестала быть лишь техническим вопросом и все больше влияет на повседневный комфорт и расходы. Особенно это заметно после повреждений энергетической инфраструктуры: часть киевских домов по-прежнему остается без отопления.

Чтобы оценить разницу между типами застройки, ЛУН проанализировал более 10 тысяч жилых домов Киева и нанес их на карту энергоэффективности, сообщает Delo.ua.

Наибольшую часть составляет массовая застройка второй половины ХХ века:

  • Хрущевки – почти 20% домов
  • Панельные многоэтажки 1970-90-х – около 18%

Тонкие стены, неизолированные стыки и устаревшие инженерные сети повышают потери тепла. Тем не менее, утепление фасада, новые окна и модернизация отопления значительно повышают комфорт и снижают расходы на тепло.

Фото 2 — У каждого пятого жилого дома в Киеве есть признаки энергоэффективности: как проверить свой
ЛУН: типы домов на карте энергоэффективности в Киеве

Сталинки и дореволюционные дома (итого почти 19%) имеют массивные стены, создающие тепловую инерцию. Впрочем, без обновления инженерии и утепления расходы на отопление остаются высокими. Несмотря на это, именно эти дома демонстрируют одни из самых высоких цен на вторичном рынке из-за локации и архитектуры, а не энергоэффективности.

Малогабаритные гостинки (≈5%) первоначально проектировали как временное жилье, поэтому их потенциал снижения затрат ограничен даже после частичных обновлений.

Около 20% домов – спецпроекты и новостройки конца 1980-х и позже. Здесь чаще применяются современные материалы, утепление и инженерные решения, что обеспечивает высокий или средний уровень энергоэффективности. Квартиры в таких домах дороже даже в тех же районах, поскольку рынок закладывает энергоэффективность в цену жилья.

В итоге примерно каждый пятый киевский дом имеет признаки энергоэффективности или соответствует современным стандартам. В других типах застройки ключевую роль играет состояние дома и обновления.

Проверить, к какому типу относится дом и какие признаки энергоэффективности он имеет, можно на карте ЛУН .

Напомним, погодные условия и ситуация безопасности способствовали росту спроса на частные дома, что растет даже в прифронтовых регионах.

Автор:
Ярослава Тюпка