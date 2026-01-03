Малые города и пригороды станут основными точками роста спроса на аренду жилья в 2026 году

Аналитики рынка недвижимости прогнозируют массовый спрос и аренду автономного жилья, большую роль также будет играть удаленность от критической инфраструктуры. Тенденция будет в такой степени выражена, что приведет к переезду значительного количества людей в меньшие города и поселки, а также дальнейший рост популярности аренды частных домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

В 2026 году рынок долгосрочной аренды жилья в Украине будет формироваться под влиянием факторов безопасности и объемов предложения. В случае ее сокращения арендные ставки могут и дальше расти, особенно в сегменте жилья с повышенным уровнем автономности.

Наибольшим спросом будут пользоваться квартиры с автономным отоплением, резервным электропитанием и расположением вдали от стратегических объектов. Такие характеристики становятся ключевыми для арендаторов, стремящихся свести к минимуму риски и обеспечить стабильные условия проживания.

В целом в 2026 году критерий автономности будет еще больше усиливаться и влиять не только на решение о покупке, но и на выбор арендованного жилья. Особенно это касается частных домов и малоэтажной застройки, позволяющих достичь более высокого уровня самообеспечения.

Параллельно сохраняется тенденция переезда арендаторов из Киева и других крупных городов в пригород и меньшие населенные пункты. Основными причинами такого выбора остаются факторы безопасности, а также возможность арендовать жилье с автономными системами отопления, водоснабжения и электропитания.

Ожидается, что именно малые города и пригороды в 2026 году станут основными точками роста спроса на аренду. В то же время в крупных городах структура спроса будет постепенно меняться в пользу более безопасных и энергонезависимых локаций.

Напомним, в Украине наблюдается рост спроса и цен на покупку и аренду частных домов. Наибольший рост в данном сегменте наблюдается в Сумах и в Сумском районе.