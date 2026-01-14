- Категория
Защита от ракет: правительство Испании одобрило закупку тактического радара дальнего действия для Украины
Правительство Испании официально утвердило соглашение на производство и поставку современного тактического радара дальнего радиуса действия. Lanza LTR-25 для нужд Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте Совета министров Испании.
Отмечается, что главной целью соглашения является поддержка усилий международных союзников и непосредственное укрепление украинского ПВО.
Новейший радар поможет более эффективно обнаруживать враждебные цели на больших расстояниях, что критически важно для защиты украинских городов и инфраструктуры от ракетных атак и дронов.
Ориентировочная стоимость контракта составляет 37 миллионов евро .
Срок действия соглашения наступает с момента заключения и до 31 декабря 2026 без возможности продления.
Ранее Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.