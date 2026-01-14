Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,45

43,25

EUR

50,78

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Защита от ракет: правительство Испании одобрило закупку тактического радара дальнего действия для Украины

Испания, Украина
Испания заказывает для Украины радар Lanza LTR-25 / Depositphotos

Правительство Испании официально утвердило соглашение на производство и поставку современного тактического радара дальнего радиуса действия. Lanza LTR-25 для нужд Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте Совета министров Испании.

Отмечается, что главной целью соглашения является поддержка усилий международных союзников и непосредственное укрепление украинского ПВО.

Новейший радар поможет более эффективно обнаруживать враждебные цели на больших расстояниях, что критически важно для защиты украинских городов и инфраструктуры от ракетных атак и дронов.

Ориентировочная стоимость контракта составляет 37 миллионов евро .

Срок действия соглашения наступает с момента заключения и до 31 декабря 2026 без возможности продления.

Ранее Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.

Автор:
Татьяна Бессараб