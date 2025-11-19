Испания выделит Украине 800 млн евро на оборону и энергетику

18 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой стороны договорились о масштабной помощи для Украины. Общий объем поддержки составит 800 млн. евро

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Ключевым достижением переговоров стала договоренность о ежегодной финансовой поддержке в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

"Испания последовательно выполняет наше двустороннее безопасное соглашение, и это дает уверенность в ежегодной поддержке – миллиард евро ежегодно", – заявил Зеленский.

Президент особо отметил вклад Испании в программу PURL, позволяющую закупать ракеты для систем противовоздушной обороны. Мадрид выделит на эту программу 100 миллионов евро.

Значительное внимание во время встречи было уделено энергетической безопасности Украины после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Испания предоставит экономический пакет в размере 200 миллионов евро, часть которого направится именно на восстановление энергетики.

Еще одно важное направление сотрудничества – программа SAFE, на которую Испания выделит более 200 миллионов евро для совместной оборонной работы.

Кроме финансовой помощи, Зеленский сообщил о новом пакете оборонной помощи на 300 миллионов евро, включающем ракеты для противовоздушной обороны.

"Общий объем пакета – 300 миллионов евро, и это существенно поможет. Спасибо Испании, Педро Санчесу за поддержку Украины, наших людей, нашей независимости с начала полномасштабной войны. И это принципиальная поддержка", – отметил глава государства.

Также Украина получит от Испании 70 генераторов в рамках энергетической помощи, направленной на укрепление энергетической устойчивости страны в преддверии отопительного сезона.