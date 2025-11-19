Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Испания выделит Украине 800 млн евро на оборону и энергетику

испания
Владимир Зеленский и Педро Санчес / Офис президента

18 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой стороны договорились о масштабной помощи для Украины. Общий объем поддержки составит 800 млн. евро

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Ключевым достижением переговоров стала договоренность о ежегодной финансовой поддержке в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

"Испания последовательно выполняет наше двустороннее безопасное соглашение, и это дает уверенность в ежегодной поддержке – миллиард евро ежегодно", – заявил Зеленский.

Президент особо отметил вклад Испании в программу PURL, позволяющую закупать ракеты для систем противовоздушной обороны. Мадрид выделит на эту программу 100 миллионов евро.

Значительное внимание во время встречи было уделено энергетической безопасности Украины после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Испания предоставит экономический пакет в размере 200 миллионов евро, часть которого направится именно на восстановление энергетики.

Еще одно важное направление сотрудничества – программа SAFE, на которую Испания выделит более 200 миллионов евро для совместной оборонной работы.

Кроме финансовой помощи, Зеленский сообщил о новом пакете оборонной помощи на 300 миллионов евро, включающем ракеты для противовоздушной обороны.

"Общий объем пакета – 300 миллионов евро, и это существенно поможет. Спасибо Испании, Педро Санчесу за поддержку Украины, наших людей, нашей независимости с начала полномасштабной войны. И это принципиальная поддержка", – отметил глава государства.

Также Украина получит от Испании 70 генераторов в рамках энергетической помощи, направленной на укрепление энергетической устойчивости страны в преддверии отопительного сезона.

Автор:
Татьяна Гойденко