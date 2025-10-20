Іспанія передасть Україні 70 генераторів для підтримки енергосистеми перед зимою

Україна отримає від Іспанії 70 генераторів у межах енергетичної допомоги, спрямованої на зміцнення енергетичної стійкості країни напередодні опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги після зустрічі зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом на полях Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

"Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні — 70 генераторів, які незабаром надійдуть. Ми цінуємо цю підтримку українського народу напередодні зими", — зазначив Сибіга.

Під час зустрічі міністри обговорили посилення оборонної та енергетичної стійкості України, зокрема військово-технічне співробітництво, а також внесок Іспанії у програми PURL та SAFE, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури.

Глава МЗС України також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію у межах 19-го пакета санкцій ЄС і запровадження додаткових візових обмежень.

Окремо сторони обговорили можливості партнерства між містами та регіонами України та Іспанії, а також важливу гуманітарну ініціативу — реабілітацію українських дітей із прифронтових районів, яку активно підтримує Мадрид.

Додамо, "Київтеплоенерго" забезпечило столичні котельні резервними джерелами живлення, встановивши потужні генератори. Вони можуть бути задіяні як джерела резервного живлення у разі надзвичайних ситуацій.