Испания передаст Украине 70 генераторов для поддержки энергосистемы перед зимой

Украина получит от Испании 70 генераторов в рамках энергетической помощи, направленной на укрепление энергетической устойчивости страны в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом на полях Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Я поблагодарил Испанию за объявленную энергетическую помощь Украине - 70 генераторов, которые вскоре поступят. Мы ценим эту поддержку украинского народа накануне зимы", - отметил Сибига.

В ходе встречи министры обсудили усиление оборонной и энергетической устойчивости Украины, в частности, военно-техническое сотрудничество, а также вклад Испании в программы PURL и SAFE, способствующие восстановлению энергетической инфраструктуры.

Глава МИД Украины также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию в рамках 19-го пакета санкций ЕС и введения дополнительных визовых ограничений.

Отдельно стороны обсудили возможности партнерства между городами и регионами Украины и Испании, а также важную гуманитарную инициативу – реабилитацию украинских детей из прифронтовых районов, активно поддерживаемую Мадридом.

Добавим, "Киевтеплоэнерго" обеспечило столичные котельные резервными источниками питания, установив мощные генераторы. Они могут быть задействованы в качестве источников резервного питания при чрезвычайных ситуациях.