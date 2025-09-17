Киев готовится к зиме: котельные получили мощные генераторы для стабильного отопления

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обеспечило столичные котельные резервными источниками питания, установив мощные генераторы. Они могут быть задействованы в качестве источников резервного питания при чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, к уже имеющимся генераторам добавились новые, мощностью от 600 кВт до 2 МВт. Это позволяет обеспечить работу всех котельных, где есть техническая возможность.

На теплоисточниках размещено 136 генераторов, что значительно повышает их устойчивость на случай отключений электроэнергии.

"Генераторы большой мощности значительно усилили возможности работы теплоисточников в условиях отсутствия электроэнергии. Еще раньше мы удвоили количество мобильных модульных котельных, которых сейчас в распоряжении города есть 51 единица. Котельные в аварийном режиме могут обеспечивать теплоснабжение больниц или других критически важных заведений на период ликвидации повреждений на энергообъекте", - заявил Пантелеев.

Также он отметил, что резервные пути питания, варианты альтернативных подключений, отработка различных основных и запасных сценариев и инструкций, алгоритмы взаимодействия – это неотъемлемая составляющая готовности к зиме.

Кроме технического оснащения, город проводит обучение для сил гражданской защиты, отрабатывая сценарии действий в случае гипотетических повреждений крупных энергообъектов. Такие тренировки будут проводиться и дальше, до начала отопительного сезона.

Напомним, в Киеве тепловики активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.