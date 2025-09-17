Київ готується до зими: котельні отримали потужні генератори для стабільного опалення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" забезпечило столичні котельні резервними джерелами живлення, встановивши потужні генератори. Вони можуть бути задіяні як джерела резервного живлення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, до вже наявних генераторів додалися нові, потужністю від 600 кВт до 2 МВт. Це дозволяє забезпечити роботу всіх котелень, де є технічна можливість.

Наразі на теплоджерелах розміщено 136 генераторів, що значно підвищує їхню стійкість на випадок відключень електроенергії.

"Генератори великої потужності значно посилили можливості роботи теплоджерел в умовах відсутності електроенергії. Ще раніше ми подвоїли кількість мобільних модульних котелень, яких зараз у розпорядженні міста є 51 одиниця. Котельні в аварійному режимі можуть забезпечувати теплопостачання лікарень або інших критично важливих закладів на період ліквідації пошкодження на енергооб’єкті", — зазначив Пантелеєв.

Також він зазначив, що резервні шляхи живлення, варіанти альтернативних підключень, відпрацювання різних основних і запасних сценаріїв та інструкцій, алгоритмів взаємодії – це невід’ємна складова готовності до зими.

Крім технічного оснащення, місто проводить навчання для сил цивільного захисту, відпрацьовуючи сценарії дій у разі гіпотетичних пошкоджень великих енергооб'єктів. Такі тренування проводитимуться і надалі, до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, у Києві тепловики активно готують тепломережі до опалювального сезону 2025–2026 років. Нещодавно на вулиці Миропільській замінили компенсатор на магістральній трубі, що постачає тепло до 35 житлових будинків у Дніпровському районі.