"Київтеплоенерго" оновлює тепломережі столиці перед опалювальним сезоном (ФОТО)

Тепловики КП “Київтеплоенерго” активно готують тепломережі до опалювального сезону 2025–2026 років. Нещодавно на вулиці Миропільській замінили компенсатор на магістральній трубі, що постачає тепло до 35 житлових будинків у Дніпровському районі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві ремонтують трубопроводи тепломереж

У межах підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років КП "Київтеплоенерго" активно ремонтує та оновлює обладнання тепломереж.

Нещодавно на вулиці Миропільській спеціалісти замінили компенсатор на магістральній тепловій мережі, що постачає тепло 35 житловим будинкам у Дніпровському районі Києва.

Роботи проводилися в обмеженому просторі теплокамери із залученням автокрана.

Загалом підприємство готує до зими понад 2 700 км мереж, теплові електроцентралі, джерела тепла і теплопункти, щоб забезпечити безперебійну роботу системи опалення.

Нагадаємо, у Києві капітально відремонтували шляхопровід в Оболонському районі - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років.

Також триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.