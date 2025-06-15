У Києві ремонтують тепломережу на Лаврській: замінюють компенсатори і зношену ділянку

Фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять ремонтні роботи на магістральній тепломережі на вулиці Лаврській, де під час гідравлічних випробувань виявили пошкодження труби діаметром 700 мм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

За його словами, тепломережа в цьому районі забезпечує теплопостачання для 140 споживачів, серед яких — 94 житлових будинки, 9 муніципальних і 37 відомчих споруд. У межах ремонту також замінюють два компенсатори, що захищають трубопровід від деформацій під час температурних коливань.

Науменко наголосив, що попри війну та обмежене фінансування, комунальні служби продовжують реконструкцію тепломереж і локальні ремонти в різних районах столиці. Цього міжопалювального періоду роботи заплановані на 13 ділянках міста.

Гідравлічні випробування, за його словами, — критично важливий етап підготовки до опалювального сезону. Від початку квітня в Києві виявлено 1407 пошкоджень тепломереж, з яких вже усунено 1220.

Він додав, що влітку є змога спокійно виявити слабкі місця в системі, а не чекати аварій при морозах, оскільки узимку на ліквідацію серйозної аварії є лише півтори-дві години.

У "Київтеплоенерго" нагадують, що проведення гідравлічних випробувань передбачено нормативними правилами підготовки теплового господарства до осінньо-зимового періоду.

Додамо, що цього року розпочалися роботи роботи з модернізації трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП “Теплокомуненерго” у Чернігові. Проєкт вартістю 5,2 млн євро реалізується та фінансується завдяки European Union in Ukraine та Північній екологічій фінансоій корпорації (НЕФКО).