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У Києві ремонтують тепломережу на Лаврській: замінюють компенсатори і зношену ділянку

тепломережа, Київ
У Києві ремонтують тепломережу на Лаврській

Фахівці КП "Київтеплоенерго" проводять ремонтні роботи на магістральній тепломережі на вулиці Лаврській, де під час гідравлічних випробувань виявили пошкодження труби діаметром 700 мм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

За його словами, тепломережа в цьому районі забезпечує теплопостачання для 140 споживачів, серед яких — 94 житлових будинки, 9 муніципальних і 37 відомчих споруд. У межах ремонту також замінюють два компенсатори, що захищають трубопровід від деформацій під час температурних коливань.

Фото 2 — У Києві ремонтують тепломережу на Лаврській: замінюють компенсатори і зношену ділянку

Науменко наголосив, що попри війну та обмежене фінансування, комунальні служби продовжують реконструкцію тепломереж і локальні ремонти в різних районах столиці. Цього міжопалювального періоду роботи заплановані на 13 ділянках міста.

Гідравлічні випробування, за його словами, — критично важливий етап підготовки до опалювального сезону. Від початку квітня в Києві виявлено 1407 пошкоджень тепломереж, з яких вже усунено 1220.

Він додав, що влітку є змога спокійно виявити слабкі місця в системі, а не чекати аварій при морозах, оскільки узимку на ліквідацію серйозної аварії є лише півтори-дві години.

У "Київтеплоенерго" нагадують, що проведення гідравлічних випробувань передбачено нормативними правилами підготовки теплового господарства до осінньо-зимового періоду.

Додамо, що цього року розпочалися роботи роботи з модернізації трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП “Теплокомуненерго” у Чернігові. Проєкт вартістю 5,2 млн євро реалізується та фінансується завдяки European Union in Ukraine та Північній екологічій фінансоій корпорації (НЕФКО).

Автор:
Тетяна Гойденко