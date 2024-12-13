У Чернігові відремонтують тепломережі за грантові 5,2 млн євро

В 2025 році у Чернігові стартують роботи з модернізації трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП “Теплокомуненерго”. Проєкт вартістю 5,2 млн євро реалізується та фінансується завдяки European Union in Ukraine та Північній екологічій фінансоій корпорації (НЕФКО).

Про це інформує виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

Зазначається, що виконавчий комітет міської ради надав дозвіл на укладання угоди між КП "ТКЕ" та підрядником, обраним через тендер із семи учасників, згідно вимог НЕФКО.

Які роботи заплановані

За проєктом передбачено:

Заміна трубопроводу: старі мережі діаметром 377–478 мм буде замінено на нові, ширші труби діаметром 530 мм. Це вирішить проблему дисбалансу теплопостачання та підвищить якість послуг, особливо для мешканців східної частини міста.

Дві ділянки реконструкції, загальною протяжністю 2,3 км:

1. просп. Перемоги, 29 – просп. Перемоги, 43;

2. (перехрестя з вул. П’ятницькою) вул. Коцюбинського, 21 – вул. Коцюбинського, 65.

Переваги для громади

Ремонтні роботи сприятимуть:

зменшенню частоти аварій;

мінімізації теплових втрат та витрат енергії;

впровадженню системи дистанційного контролю;

забезпеченню стабільного гідравлічного режиму;

економії на обслуговуванні та ремонтах;

надійному і якісному теплопостачанню.

Які роботи вже тривають

Перший етап проекту стартував цьогоріч, підкреслив Ломако.

Виконується відновлення теплоізоляції надземного трубопроводу централізованого теплопостачання. Усі роботи здійснюються без перерв у постачанні тепла.

Це дозволить знизити теплові втрати, стабілізувати температуру в мережах, підвищити ефективність розподілу теплової енергії серед споживачів та зменшити гідравлічне навантаження на тепломережі, підсумував він.

Нагадаємо, що ДТЕК вже інвестував 2,8 млрд грн у відновлення пошкоджених ТЕС.

Додамо, ДТЕК планує збудувати на Київщині установку зберігання енергії потужністю 20 МВт. Мета будівництва полягає в можливості виконувати автоматичне регулювання частоти в об’єднаній енергосистемі України задля уникнення введення графіків аварійних відключень споживачів.