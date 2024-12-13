В Чернигове отремонтируют теплосети за грантовые 5,2 млн евро

В 2025 году в Чернигове стартуют работы по модернизации трубопроводов централизованной системы теплоснабжения КП Теплокоммунэнерго. Проект стоимостью 5,2 млн евро реализуется и финансируется благодаря European Union in Ukraine и Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО).

Об этом сообщает исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.

Отмечается, что исполнительный комитет городского совета предоставил разрешение на заключение соглашения между КП "ТКЭ" и подрядчиком, избранным через тендер из семи участников согласно требованиям НЕФКО.

Какие работы запланированы

По проекту предусмотрено:

Замена трубопровода: старые сети диаметром 377–478 мм будут заменены на новые, более широкие трубы диаметром 530 мм. Это решит проблему дисбаланса теплоснабжения и повысит качество услуг, особенно жителей восточной части города.

Два участка реконструкции, общей протяженностью 2,3 км:

1. просп. Победы, 29 – просп. Победы, 43;

2. (перекресток с ул. Пятницкой) ул. Коцюбинского, 21 – ул.

Преимущества для общества

Ремонтные работы будут способствовать:

уменьшению частоты аварий;

минимизации тепловых потерь и затрат энергии;

внедрению системы дистанционного контроля;

обеспечению стабильного гидравлического режима;

экономии на обслуживании и ремонтах;

надежному и качественному теплоснабжению.

Какие работы уже продолжаются

Первый этап проекта стартовал в этом году, подчеркнул Ломако.

Выполняется восстановление теплоизоляции надземного трубопровода централизованного теплоснабжения. Все работы производятся без перерывов в поставках тепла.

Это позволит снизить тепловые потери, стабилизировать температуру в сетях, повысить эффективность распределения тепловой энергии среди потребителей и снизить гидравлическую нагрузку на теплосети, подытожил он.

Напомним, что ДТЭК уже инвестировал 2,8 млрд грн в восстановление поврежденных ТЭС.

Добавим, ДТЭК планирует построить на Киевщине установку хранения энергии мощностью 20 МВт. Цель строительства состоит в возможности выполнять автоматическое регулирование частоты в объединенной энергосистеме Украины во избежание ввода графиков аварийных отключений потребителей.