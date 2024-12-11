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ДТЭК уже инвестировал 2,8 млрд грн в восстановление поврежденных ТЭС

ДТЭК уже инвестировал 2,8 млрд грн в восстановление поврежденных ТЭС
Иллюстрация: ДТЭК

В этом году враг совершил уже 11 массированных атак на украинскую энергосистему. Чтобы восстановить систему, ДТЭК инвестировал 2,8 млрд грн в ремонт поврежденных ТЭС.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В ноябре Россия использовала против энергетических объектов Украины более 400 ракет и дронов. Вновь пострадали и наши теплоэлектростанции. Но энергетики делают все возможное. Работы продолжаются в режиме нон-стоп", — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Отмечается, что за время полномасштабного вторжения Россия обстреляла ТЭС ДТЭК более 200 раз.

По данным ДТЭК, только в 2024 году врагу удалось разрушить или повредить около 90% тепловой и гидрогенерации.

Стоит отметить, что в ноябре эта сула составляла 2,6 млрд. грн. В общем, в компании ожидают, что до конца года стоимость ремонтной кампании составляет 3,8 млрд долларов.

Добавим, ДТЭК планирует построить на Киевщине установку хранения энергии мощностью 20 МВт. Цель строительства состоит в возможности выполнять автоматическое регулирование частоты в объединенной энергосистеме Украины во избежание ввода графиков аварийных отключений потребителей. В частности строительство системы накопления позволит снизить объем колебаний и аварийных отключений и вероятность системных аварий (блэкаутов).

Автор:
Татьяна Гойденко