ДТЕК вже інвестував 2,8 млрд грн у відновлення пошкоджених ТЕС

Цьогоріч ворог здійснив уже 11 масованих атак на українську енергосистему. Щоб відновити систему, ДТЕК інвестував 2,8 млрд грн у ремонт пошкоджених ТЕС.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"У листопаді Росія використала проти енергетичних об’єктів України понад 400 ракет і дронів. Знову постраждали і наші теплоелектростанції. Але енергетики роблять все можливе. Роботи тривають в режимі нон-стоп", — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення Росія обстріляла ТЕС ДТЕК понад 200 разів.

За даними ДТЕК, тільки в 2024 ворогу вдалося зруйнувати або пошкодити близько 90% теплової та гідро генерації.

Варто зазначити, що в листопаді ця сула складала 2,6 млрд грн. Загалом, у компанії очікують, що до кінця року вартість ремонтної кампанії становите 3,8 млрд доларів.

Додамо, ДТЕК планує збудувати на Київщині установку зберігання енергії потужністю 20 МВт. Мета будівництва полягає в можливості виконувати автоматичне регулювання частоти в об’єднаній енергосистемі України задля уникнення введення графіків аварійних відключень споживачів. Зокрема, будівництво системи накопичення дозволить знизити обсяг коливань і аварійних відключень та вірогідність системних аварій (блекаутів).