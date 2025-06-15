В Киеве ремонтируют теплосеть на Лаврской: заменяют компенсаторы и изношенный участок

Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" проводят ремонтные работы на магистральной теплосети по улице Лаврской, где во время гидравлических испытаний обнаружили повреждение трубы диаметром 700 мм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

По его словам, теплосеть в этом районе обеспечивает теплоснабжение для 140 потребителей, среди которых 94 жилых дома, 9 муниципальных и 37 ведомственных сооружений. В рамках ремонта также заменяют два компенсатора, защищающих трубопровод от деформаций во время температурных колебаний.

Науменко подчеркнул, что, несмотря на войну и ограниченное финансирование, коммунальные службы продолжают реконструкцию теплосетей и локальные ремонты в разных районах столицы. В этот межотопительный период работы запланированы на 13 участках города.

Гидравлические испытания, по его словам, критически важный этап подготовки к отопительному сезону. С начала апреля в Киеве выявлено 1407 повреждений теплосетей, из которых уже устранено 1220.

Он добавил, что летом есть возможность спокойно обнаружить слабые места в системе, а не ждать аварий при морозах, поскольку зимой на ликвидацию серьезной аварии есть всего полтора-два часа.

В "Киевтеплоэнерго" напоминают, что проведение гидравлических испытаний предусмотрено нормативными правилами подготовки теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

В этом году начались работы по модернизации трубопроводов централизованной системы теплоснабжения КП "Теплокоммунэнерго" в Чернигове. Проект стоимостью 5,2 млн. евро реализуется и финансируется благодаря European Union in Ukraine и Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО).