- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Тепловики КП "Киевтеплоэнерго" активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
В Киеве ремонтируют трубопроводы теплосетей
В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов КП "Киевтеплоэнерго" активно ремонтирует и обновляет оборудование теплосетей.
Недавно на улице Миропольской специалисты заменили компенсатор на магистральной тепловой сети, которая снабжает теплом 35 жилых домов в Днепровском районе Киева.
Работы производились в ограниченном пространстве теплокамеры с привлечением автокрана.
В общей сложности предприятие готовит к зиме более 2 700 км сетей, тепловые электроцентрали, источники тепла и теплопункты, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления.
Напомним, в Киеве капитально отремонтировали путепровод в Оболонском районе — на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.
Также идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.