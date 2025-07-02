Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,64

EUR

49,65

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)

Киевэнерго
В Киеве ремонтируют магистральные теплосети / КГГА

Тепловики КП "Киевтеплоэнерго" активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

В Киеве ремонтируют трубопроводы теплосетей

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов КП "Киевтеплоэнерго" активно ремонтирует и обновляет оборудование теплосетей.

Недавно на улице Миропольской специалисты заменили компенсатор на магистральной тепловой сети, которая снабжает теплом 35 жилых домов в Днепровском районе Киева.

Работы производились в ограниченном пространстве теплокамеры с привлечением автокрана.

В общей сложности предприятие готовит к зиме более 2 700 км сетей, тепловые электроцентрали, источники тепла и теплопункты, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления.

Фото 2 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Фото 3 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Фото 4 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Фото 5 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Фото 6 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)
Фото 7 — "Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)

Напомним, в Киеве капитально отремонтировали   путепровод в Оболонском районе   — на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.

Также идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
Ивент