"Киевтеплоэнерго" обновляет теплосети столицы перед отопительным сезоном (ФОТО)

Тепловики КП "Киевтеплоэнерго" активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

В Киеве ремонтируют трубопроводы теплосетей

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов КП "Киевтеплоэнерго" активно ремонтирует и обновляет оборудование теплосетей.

Недавно на улице Миропольской специалисты заменили компенсатор на магистральной тепловой сети, которая снабжает теплом 35 жилых домов в Днепровском районе Киева.

Работы производились в ограниченном пространстве теплокамеры с привлечением автокрана.

В общей сложности предприятие готовит к зиме более 2 700 км сетей, тепловые электроцентрали, источники тепла и теплопункты, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления.

Напомним, в Киеве капитально отремонтировали путепровод в Оболонском районе — на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.

Также идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена. Открыть движение транспорта на нем планируется в конце ноября.