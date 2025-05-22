Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід на Оболоні (ФОТО)

У Києві капітально відремонтували шляхопровід в Оболонському районі - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, споруду збудували у 1986 році - і з того часу жодного разу капітально не оновлювали.

Що зробили

Як розповів Кличко, роботи на об’єкті розпочали у липні минулого року. За цей час дорожники:

замінили балки прогонових будов, влаштували мостове полотно та підпірні стінки;

підсилили конструкції опор;

оновили дощову каналізацію, перильну та бар’єрну огорожі;

змонтували енергоощадне LED-освітлення з декоративною підсвіткою;

облаштували тротуари з велодоріжками

Всі роботи виконали з урахуванням принципів безбар’єрності.

"Наразі шляхопровід повноцінно працює. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Дорожники завершують благоустрій території поруч", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у Києві триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар до квітня 2026 року закрили рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.