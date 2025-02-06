"Київтеплоенерго" додатково укомплектувало потужними генераторами котельні столиці

З початку опалювального сезону КП "Київтеплоенерго" вдалось обладнати генераторами великої потужності котельні в шести районах столиці: Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Дарницькому.

Про це повідомила пресслужба КП "Київтеплоенерго".

Комунальне підприємство в рамках міжнародного партнерства доукомплектувало потужними альтернативними джерелами живлення котельні, які забезпечують теплом велику кількість споживачів та цілі мікрорайони, адже такі котельні потребують генераторів великої потужності для надійної роботи їх обладнання в умовах відсутності електроенергії.

Потужність генераторів складає від 600 кВт до 2 МВт. У разі знеструмлення, завдяки ним, роботу котелен можна відновити досить швидко — за лічені години.

Тепер постачання тепла мешканцям Києва можливе навіть у складних умовах. Завдяки генераторам буде забезпечено теплопостачання для сотень житлових будинків, лікарень, шкіл та інших закладів соціальної сфери.

Крім того, для альтернативного забезпечення теплом у випадку надзвичайних ситуацій "Київтеплоенерго " також готове розгорнути 51 мобільну котельню. Їх використовують для опалення критично важливих об’єктів столиці, зокрема медичних установ.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надає Києву кредит на 50 мільйонів євро з метою забезпечити надання критично важливих муніципальних послуг і пом’якшити вплив війни. Кошти мають піти на забезпечення ліквідності для комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке зможе завдяки цьому продовжувати свою діяльність і зберегти наявний персонал.