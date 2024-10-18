"Київтеплоенерго" планує встановити перші когенераційні установки вже в листопаді-грудні

Перші когенераційні установки в рамках проєкту "Київтеплоенерго" у Києві з'являться вже у листопаді-грудні 2024 року.

Про це йшлося під час конференції "Розвиток розподіленої когенерації у Києві", повідомляє ExPro.

Під час заходу директор "Київтеплоенерго" Вячеслав Бінд розповів про основні принципи реалізації Концепції розподіленої когенерації у Києві. Вона розроблена фахівцями підприємства у співпраці з КМДА та ухвалена 16 травня 2024 року Київрадою.

Що відомо про Концепцію розподіленої когенерації

За словами директора підприємства, планується створення незалежних "енергетичних островів". Для цього будуть побудовані 6 нових ТЕЦ та 11 міні-ТЕЦ на базі районних котелень, що дозволить місту бути повністю автономним та самодостатнім.

Також на цих енергооб’єктах встановлюватимуть газопоршневі та газотурбінні установки, які здатні одночасно виробляти тепло- та електроенергію. В результаті місто наростить до 67% генеруючих потужностей, що повністю покриє потребу у електроенергії та теплі.

Крім того, буде створено 20% резерв потужностей.

Вартість впровадження концепції – 1,2 млрд євро. За умови сталого фінансування вона буде реалізована за 12-15 років.

На першому етапі реалізації концепції "Київтеплоенерго" впровадить гарантоване електрозабезпечення власних потреб теплоджерел та об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечить сталу роботу котелень у зимовий період. Наразі триває поставка 15 когенераційних установок.

"За невеликий проміжок часу проведена колосальна робота. Незважаючи на те, що Концепція була прийнята лише в травні, запуск перших когенераційних установок відбудеться вже у листопаді-грудні цього року. Загалом протягом цієї зими плануємо включити обладнання на понад 60 МВт. Це мінімум, необхідний для проходження опалювального сезону", – зазначив директор "Київтеплоенерго".

До реалізації Концепції можуть долучитися приватні компанії

Видання пише, що окремо на конференції обговорили можливості інвестування та залучення до реалізації Концепції приватних компаній. Бінд наголосив, що механізм співфінансування може пришвидшити процес побудови когенерації для столиці.

Зокрема "Київтеплоенерго" запропонувало потенційним партнерам надати інвестиційні проєкти на встановлення когенераційних установок та пропозиції з продажу когенераційного обладнання.

Зацікавлені компанії можуть подавати заявки до 25 жовтня 2024 року на електронну адресу [email protected]. Фахівці розглянуть кожну пропозицію та нададуть експертну оцінку проєкту.

"Інтеграція проєктів бізнесу та міста дозволить врахувати усі потреби столиці та створити у Києві збалансований енергокомплекс", - підсумували у виданні.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

Що таке міні-ТЕЦ

Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.