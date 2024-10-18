"Киевтеплоэнерго" планирует установить первые когенерационные установки уже в ноябре-декабре

Первые когенерационные установки в рамках проекта "Киевтеплоэнерго" в Киеве появятся уже в ноябре-декабре 2024 года.

Об этом шла речь во время конференции "Развитие распределенной когенерации в Киеве", сообщает ExPro.

В ходе мероприятия директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд рассказал об основных принципах реализации Концепции распределенной когенерации в Киеве. Она разработана специалистами предприятия в сотрудничестве с КГГА и принята 16 мая 2024 Киевсоветом.

Что известно о Концепции распределенной когенерации

По словам директора предприятия, планируется создание независимых "энергетических островов". Для этого будут построены 6 новых ТЭЦ и 11 мини-ТЭЦ на базе районных котельных, что позволит городу быть полностью автономным и самодостаточным.

Также на этих энергообъектах будут устанавливаться газопоршневые и газотурбинные установки, способные одновременно производить тепло- и электроэнергию. В результате город нарастит до 67% генерирующих мощностей, что полностью покроет потребность в электроэнергии и тепле.

Кроме того, будет создан 20% резерв мощностей.

Стоимость внедрения концепции – 1,2 млрд евро. При устойчивом финансировании она будет реализована за 12-15 лет.

На первом этапе реализации концепции "Киевтеплоэнерго" будет внедрено гарантированное электрообеспечение собственных потребностей теплоисточников и объектов критической инфраструктуры, что обеспечит постоянную работу котельных в зимний период. В настоящее время продолжается поставка 15 когенерационных установок.

"За небольшой промежуток времени проведена колоссальная работа. Несмотря на то, что Концепция была принята только в мае, запуск первых когенерационных установок состоится уже в ноябре-декабре этого года. В течение этой зимы планируем включить оборудование на более 60 МВт. Это минимум, необходимый для прохождения отопительного сезона", – отметил директор "Киевтеплоэнерго".

К реализации Концепции могут присоединиться частные компании

Издание пишет, что на конференции отдельно обсудили возможности инвестирования и привлечения к реализации Концепции частных компаний. Бинд подчеркнул, что механизм софинансирования может ускорить процесс построения когенерации для столицы.

В частности, "Киевтеплоэнерго" предложило потенциальным партнерам предоставить инвестиционные проекты на установку когенерационных установок и предложения по продаже когенерационного оборудования.

Заинтересованные компании могут подавать заявки до 25 октября 2024 года по электронному адресу [email protected]. Специалисты рассмотрят каждое предложение и представят экспертную оценку проекта.

"Интеграция проектов бизнеса и города позволит учесть все потребности столицы и создать в Киеве сбалансированный энергокомплекс", — подытожили в издании.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.

Что такое мини-ТЭЦ

Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.