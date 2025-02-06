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"Киевтеплоэнерго" дополнительно укомплектовало мощными генераторами котельные столицы

работник, генератор
Снабжение тепла жителям Киева возможно даже в сложных условиях. Фото: facebook.com/kyivteploenergo

С начала отопительного сезона  КП "Киевтеплоэнерго" удалось оборудовать генераторами большой мощности котельные в шести районах столицы: Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Дарницком.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Коммунальное предприятие в рамках международного партнерства доукомплектовало мощными альтернативными источниками питания котельные, обеспечивающие теплом большое количество потребителей и целые микрорайоны, ведь такие котельные нуждаются в генераторах большой мощности для надежной работы их оборудования в условиях отсутствия электроэнергии.

Мощность генераторов составляет от 600 кВт до 2 МВт. В случае обесточивания, благодаря им, работу котелен можно возобновить довольно быстро – за считанные часы.

Теперь поставка тепла жителям Киева возможна даже в сложных условиях. Благодаря генераторам будет обеспечено теплоснабжение сотен жилых домов, больниц, школ и других учреждений социальной сферы.

Кроме того, для альтернативного обеспечения теплом в случае чрезвычайных ситуаций "Киевтеплоэнерго" готово развернуть 51 мобильную котельную. Их используют для отопления критически важных объектов столицы, в частности, медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Киеву кредит в 50 миллионов евро с целью обеспечить предоставление критически важных муниципальных услуг и смягчить влияние войны. Средства должны пойти на обеспечение ликвидности для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое благодаря этому сможет продолжать свою деятельность и сохранить имеющийся персонал.

Автор:
Татьяна Ковальчук