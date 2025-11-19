Іспанія виділить Україні понад 1,8 мільярда євро на оборону та енергетику

18 листопада президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони домовилися про масштабну допомогу для України. Загальний обсяг підтримки складе понад 1,8 мільярда євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Ключовим досягненням переговорів стала домовленість про щорічну фінансову підтримку в рамках двосторонньої безпекової угоди.

"Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці – мільярд євро щороку", – заявив Зеленський.

Президент окремо відзначив внесок Іспанії у програму PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони. Мадрид виділить на цю програму 100 мільйонів євро.

Значна увага під час зустрічі приділялася енергетичній безпеці України після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Іспанія надасть економічний пакет у розмірі 200 мільйонів євро, частина якого спрямується саме на відновлення енергетики.

Ще один важливий напрямок співпраці – програма SAFE, на яку Іспанія виділить понад 200 мільйонів євро для спільної оборонної роботи.

Окрім фінансової допомоги, Зеленський повідомив про новий пакет оборонної допомоги на 300 мільйонів євро, який включає ракети для протиповітряної оборони.

"Загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка", – зазначив глава держави.

Також Україна отримає від Іспанії 70 генераторів у межах енергетичної допомоги, спрямованої на зміцнення енергетичної стійкості країни напередодні опалювального сезону.