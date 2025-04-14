Іспанія почне виробництво українських бронемашин Djura та Kozak

Українські бронемашини Djura та Kozak будуть виготовлятися на потужностях іспанської оборонної фірми Tecnove. Планується виробництво трьох варіантів цих бронеавтомобілів: санітарного, транспортного для особового складу та для виконання охоронних і спеціальних операцій.

Про це пише Infodefensa.com.

Повідомляється, що Tecnove підписала угоду з українською компанією "Практика" про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах у місті Еренсія, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включає виробництво двох моделей Practika.

Іспанське підприємство буде серійно випускати універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak, "з високим рівнем захисту та мобільності, надійною конструкцією для тактичних операцій від транспортування військ до медичної евакуації".

Очікується, що бронемашини вироблятимуть у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій. Tecnove у своїх соцмережах наголошує на тому, що бронетехніка, розроблена з використанням передових технологій захисту і мобільності, тепер буде доступна на світовому ринку.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль “Джура-ЕВАК”. Машина оснащена потужним дизельним двигуном, повним приводом 4х4 та надійною механічною трансмісією.